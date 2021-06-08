Блогеры ради красивых фото вытоптали маковые поля в Краснодаре

Маковые поля пострадали от желания блогеров сделать эффектные фото. Плантация цветов оказалась под угрозой из-за краснодарских любителей социальных сетей.

Ужасную картину обнаружила любительница аэросъемки Ангелина из Краснодара.

«Покажу обратную сторону маковых полей. Собиралась полетать над ними и не заходить на поля в принципе, а как приехала, обнаружила десятки вытоптанных тропинок», — написала она в Instagram.

Блогеры ради эффектности постов готовы на многое, даже на убийство или изнасилование. Блогер Михаил Литвин, на которого подписаны 13 миллионов человек, приклеил друга к вертолету скотчем и взлетел. До этого он сжигал Mercedes и разносил витрину на Porsche. Опасные игры порой заканчиваются травмами или смертью других людей. Треш-стримера Станислава Решетняка, известного под псевдонимом Reeflay, осудили на шесть лет колонии строгого режима за смерть подруги в прямом эфире. Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира избил девушку, а стримеры из Ярославля изнасиловали женщину и разнесли ее квартиру за донаты. Еще один блогер, Эвард Бил, ждет суда за аварию в центре Москвы, в которой серьезно пострадала женщина.