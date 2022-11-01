Общество 01 ноября 2022, 05:47 Блогеры попросили Путина разблокировать Instagram и Facebook — СМИ «Ведомости»: блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook РИА "Новости"

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Совет блогеров при Совфеде попросил президента Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева пересмотреть решение о блокировке западных соцсетей, сообщили «Ведомости». Речь идет про Instagram* и Facebook*.

Соцсетеи Instagram* и Facebook* признаны в России экстремистскими и запрещены по требованию Генпрокуратуры. В письмах, направленных на имя Путина и Медведева, блогеры просят снять ограничения.

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В документе отмечается, что российские социальные сети не так популярны у пользователей. И даже через полгода после блокировки зарубежных площадок они не смогли их заменить. Совет полагает, что ограничение доступа к Instagram* и Facebook* имеет последствия для блогеров.

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«Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны», — процитировало издание выдержку из письма.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск выкупил площадку Twitter, сохранив долю за ее основателем Джеком Дорси. Бизнесмен привел в компанию своих сотрудников и надеется с их помощью изменить соцсеть.

* Instagram — соцсеть, принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.

* Facebook*— соцсеть, принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.