Общество 25 ноября 2022, 15:15 Блогеры поделятся советами о том, как лучше закупиться к Новому году

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Новогодние праздники всегда ассоциируются у людей с приятными хлопотами. Лайфхаками по подготовке к зимнему празднику поделятся с россиянами блогеры, сообщили News.ru.

Отмечается, что блогеры расскажут россиянам о том, как удивить родных необычными подарками, при этом сэкономив немалую сумму денег. Также они расскажут о подборе лучших нарядов в новогоднюю ночь и интересном оформлении праздничного стола.

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Интересные и полезные видеоролики будут выходить в соцсети «Одноклассники» и на сайте News.ru со 2 по 23 декабря.

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