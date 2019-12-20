Блогеры поддержали Давидыча после объявления о рэкете

Пользователи поддержали блогера Эрика Давидыча, объявившего о существовании группировки вымогателей. По его словам, ее участники управляют российским YouTube.

В четверг блогер Эрик Давидыч дал пресс-конференцию в «360», где рассказал, как у него в течение полугода вымогают 25 миллионов рублей. Причем он заявил, что преследованию подверглись и другие известные блогеры, чьи имена они попросили не разглашать.

Давидыч заявил, что не боится объявлять об этом публично, он написал заявление в полицию и уверен, что собрал достаточно доказательств преследования. В соцсетях блогера поддержали. Давидыч активно делится постами с поддержкой в Instagram.

«Эрик, мы с тобой», — так звучит, пожалуй, самый популярный комментарий к заявлению Давидыча.

«Очень интересная конференция. Красавчик, как всегда, на высоте», — написал один из пользователей.

«Тот, который действительно смог», — добавил другой.

Последний резонансный случай, о котором объявил Давидыч, произошел 16 декабря. По словам мужчины, в него специально плюнули, чтобы вызвать на драку. Все происходящее провокатор снимал на телефон.