Блогеры отправятся изучать российские регионы

В июле в рамках проекта «Блог-туры „Путешествуем по России“» 60 блогеров отправятся в разные регионы страны, чтобы изучать их историю, экономику и природу. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, идею с турами для блогеров предложили в Молодежном парламенте при Госдуме.

«Мы поняли, какой большой потенциал у таких людей, что можно сделать такие интересные проекты в коллаборации государства и блогеров», — подчеркнула руководитель проекта Элеонора Кавшар.

Зампред Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов выразил уверенность, что большинство жителей регионов не бывали в тех местах, куда отвезут блогеров.

«Молодые, интересные, успешные парни и девушки посетят разные регионы, причем это не только административные центры, но и удаленные населенные пункты», — добавила член думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.