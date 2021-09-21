Блогеры-миллионники дали советы, как привезти идеальные фотографии из отпуска

Популярные блогеры рассказали «ФедералПресс», как сделать идеальные парные фотографии для соцсетей, находясь в отпуске. Лучше всего нанять профессионального фотографа, но можно справиться и самим.

Чтобы хорошо получиться на фотографиях, нужно расслабиться и получать удовольствие от съемки, показать свои настоящие эмоции, рассказал блогер и актер Сергей Штепс.

«Мы с женой Ритой не придумываем сценарий, да и никаких особых поз я не знаю. Наша фишка — лайфстайл без фильтров. Чтобы делать красивые, живые снимки, нужно чувствовать вторую половинку. Мы всегда стараемся передать через фото настоящие эмоции, не играем на камеру», — поделился он.

Блогер Сергей Кутовой добавил, что нужно обращать внимание на свет и подыскивать красивые локации. Чтобы придумать сюжеты для фотографий, можно вдохновиться материалами из интернета.

«Мы с [женой] Ксюшей заранее пишем контент-план, чтобы заполнять соцсети. Советую делать также, если хотите красивый визуал. Например, сейчас отдыхаем на Мальдивах. Четко поставили цель: у нее четыре новых фотографии в профиле и у меня четыре. Под боком нет фотографа, поэтому заходим на Pinterest, вдохновляемся референсами и повторяем», — рассказал блогер.