Блогеру Некоглаю грозит депортация из России | 360°

Общество 09 ноября 2022, 16:27 Блогеру Некоглаю грозит депортация из России ТАСС: блогера Некоглая могут депортировать из России YouTube

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Популярному российскому блогеру Некоглаю (Николай Лебедев) грозит депортация из России из-за возможного нарушения миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах.

«Ему грозит выдворение из России, если выяснится факт нарушения миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Некоглая задержали в Москва-Сити, однако официальные данные пока не поступали.

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Представитель блогера Роберто Панчвидзе заявлял, что Некоглая действительно задержали, с ним работают юристы.

Известно, что Некоглай имеет гражданство Молдавии.

Блогер записал пародию на солдата российской армии. Глава безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала о намерении подать на блогера жалобу в МВД и Генеральную прокуратуру, чтобы правоохранители проверили видео на дискредитацию вооруженных сил РФ, писал RT.

Некоглай снял пародийный ролик по мотивам опубликованного видео с российским солдатом, который дважды отбросил в сторону сброшенные на него с беспилотника гранаты.