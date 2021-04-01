Предполагаемого виновника ДТП на Садовом кольце с пятью машинами Эдварда Била доставили в центральное УВД по Москве. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Эдварда Била, который может быть виновником ДТП с участием пяти автомобилей в Москве, доставили в следственный отдел УВД по ЦАО. Сотрудники решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Информацию о доставке Била в отдел передал также Telegram-канал Mash.

Департамент транспорта Москвы попросит прокуратуру возбудить уголовное дело на виновника аварии.

«Мы считаем, что виновник аварии должен быть арестован и готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

Авария на Садовом кольце произошла около 12:00. Автомобиль Audi RS6, за рулем которого, по данным СМИ, находился Бил, выехал на встречку и столкнулся с четырьмя машинами. Одна женщина сильно пострадала. Ее госпитализировали, а ее состояние оценивается как тяжелое.