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    24 сентября 2020, 14:18

    Блогерство признали профессией будущего — опрос

    Алена Макаренко

    Блогерство превратится в одну из самых востребованных профессий будущего. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты социального опроса от ВЦИОМ и центр социального проектирования «Платформа».
    Блогерство признали профессией будущего — опрос

    Согласно опросу, более трети россиян (35%) считает, что блогерство станет профессией будущего. Среди опрошенных большинство (64%) верит, что блоги ведутся ради денег. А 46% соотечественников следит за чьими-то блогами.

    Блогерами называют тех, кто ведет страницу в интернете, полагают 40% респондентов. В то же время 14% участников соцопроса слышали слово «блогер», но не знают его значения. Еще 8% считают, что так называют интернет-журналистов.

    Блогеров посчитали за бездельников 6% опрошенных россиян.

    63% респондентов не верит, что блогеры публикуют честные материалы. Однако 43% россиян считает их независимыми от контроля со стороны государства и корпораций. Причем ровно столько же опрошенных с этим мнением не согласилось.

    Социологи проводили опрос в начале сентября. В нем участвовали около 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, написала «Русская планета».

    Новости SMI.FM