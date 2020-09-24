Согласно опросу, более трети россиян (35%) считает, что блогерство станет профессией будущего. Среди опрошенных большинство (64%) верит, что блоги ведутся ради денег. А 46% соотечественников следит за чьими-то блогами.

Блогерами называют тех, кто ведет страницу в интернете, полагают 40% респондентов. В то же время 14% участников соцопроса слышали слово «блогер», но не знают его значения. Еще 8% считают, что так называют интернет-журналистов.

Блогеров посчитали за бездельников 6% опрошенных россиян.

63% респондентов не верит, что блогеры публикуют честные материалы. Однако 43% россиян считает их независимыми от контроля со стороны государства и корпораций. Причем ровно столько же опрошенных с этим мнением не согласилось.

Социологи проводили опрос в начале сентября. В нем участвовали около 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, написала «Русская планета».