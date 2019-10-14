Блогершу затравили за призыв давить собак на дорогах. Но нашлись и ее сторонники

Instagram-блогер Валерия Любарская заявила, что выбегающих на дорогу собак и кошек надо давить, потому что они представляют опасность для жизни автомобилистов и пассажиров. Скриншоты ее заявления разошлись по Сети, где началась ее травля. Однако часть пользователей встала на ее защиту.

Источник фото: Instagram @lyubarskaya

Любарская рассказала, что во время поездки на машине с молодым человеком увидела, как на дорогу выбежала собака. Для того, чтобы не сбить животное, водитель резко ударил по тормозам. По словам блогерши, это могло привести к фатальным последствиям.

«Слава богу, что позади нас не было машин. Иначе аварии не избежать. <…> Если любая живность выбегает на дорогу, а вы едете по трассе (да еще в потоке) давите», — написала Любарская.

По ее словам, ни одна жизнь безнадзорного животного не может стоить человеческой.

В социальных сетях блогершу раскритиковали. Большинство посчитало, что она призвала к бездумной расправе над животными. Слова Любарской довели до абсурда, призывая бездумно расстреливать всех бездомных животных.

Источник фото: Twitter.com

Источник фото: Twitter.com

Не обошлось и без ответных призывов расправиться с самой блогершей.

Источник фото: Twitter.com

Часть участников обсуждения отметила, что хейтеры обратили внимание только на часть слов Любарской. Но основная мысль, которую она пыталась донести, заключалась в том, что на дорогах надо быть аккуратнее.

Кто-то написал, что такому даже учат в автошколе.

Однако часть осудила Любарскую за то, что она сделала свое мнение общественным достоянием, что и стало причиной хейта в ее адрес.

Однако при этом нашлись и те, кто заявил о двуличии ненавистников блогерши. В частности, пожелания ей смерти сравнили с ее же словами о давке животных.

Источник фото: Twitter.com

Сама же Валерия Любарская на своей странице в Instagram пожаловалась на угрозы и пожелания смерти в адрес своей семьи. Она признала, что мысль она сформулировала некорректно, и подчеркнула, что призыва давить четвероногих у нее не было, а говорила она о конкретной ситуации. После этого она закрыла аккаунт для комментаторов.