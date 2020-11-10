Блогершу заподозрили в сливе интим-видео с Дзюбой

Блогера Наталью Веретенникову заподозрили в том, что она слила интимное видео Артема Дзюбы в Сеть. После этого поклонники нападающего петербургского «Зенита» стали критиковать девушку.

Она заявила, что ее начали травить. Об этом сообщил портал kp.ru.

«После этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне…», — сказала девушка.

Издание написало, что Веретенникова родом из Еврейской автономной области. Сейчас она находится в Индии. Судя по аккаунту в соцсетях, Наталья любит фотографироваться обнаженной.

Артем Дзюба оказался в центре скандала после того, как в интернете опубликовали его интимное видео. Тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов решил не вызывать спортсмена на ноябрьские сборы. Игрок пропустит три встречи.

Многие звезды поддержали Дзюбу. Среди них — актер Данила Козловский, телеведущий Иван Ургант, певица Наташа Королева. Козловский назвал происходящее «ханжеством и мракобесием».

Сам нападающий «Зенита» извинился за слитый ролик. Он сказал, что случившееся стало для него большим ударом. Дзюба поблагодарил людей за поддержку. Впредь футболист пообещал жить достойно, чтобы никому за не было стыдно.