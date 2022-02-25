Блогершу оштрафовали за оскорбление жительницы Салехарда

В Салехарде за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее оскорбили в соцсетях. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Выяснилось, что местный блогер на своей странице в Instagram выложила видео, на котором она обратилась к заявительнице, используя неприличные слова и нецензурную брань. Запись, оскорбившая честь и достоинство женщины, была доступна в течение 24 часов. Суд оштрафовал блогера на пять тысяч рублей.