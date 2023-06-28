28 июня 2023, 03:20
Блогершу оштрафовали на 30 тысяч за поедание прокладок в прямом эфире
Mash: треш-блогершу Splitika оштрафовали на 30 тысяч за поедание прокладок в прямом эфире
Треш-блогершу, известную под псевдонимом Splitika, оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео с поеданием прокладок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В сообщении сказано, что суд в Москве оценил подобное поведение как мелкое хулиганство. Теперь девушка должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Девушка известна своими неординарными публикациями в социальных сетях и ярким, устрашающим макияжем. Она часто снимает неподобающие, по мнению аудитории, ролики, чтобы набрать популярность в интернете.
Одним из них стал стрим, где Splitika облизывала пальцы с менструальной кровью, а также пыталась есть средства женской гигиены. В итоге подписчики пожаловались на треш-блогершу в Лигу безопасного интернета.
Ранее суд в Иванове арестовал 33-летнего треш-блогера из Кохмы после того как интернет-мыслитель избил девятилетнюю дочь во время стрима. Против мужчины возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей.
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