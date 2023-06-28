Общество 28 июня 2023, 03:20 Блогершу оштрафовали на 30 тысяч за поедание прокладок в прямом эфире Mash: треш-блогершу Splitika оштрафовали на 30 тысяч за поедание прокладок в прямом эфире Freepik

Читать 360tv в

Треш-блогершу, известную под псевдонимом Splitika, оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео с поеданием прокладок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В сообщении сказано, что суд в Москве оценил подобное поведение как мелкое хулиганство. Теперь девушка должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Реклама

Девушка известна своими неординарными публикациями в социальных сетях и ярким, устрашающим макияжем. Она часто снимает неподобающие, по мнению аудитории, ролики, чтобы набрать популярность в интернете.

Одним из них стал стрим, где Splitika облизывала пальцы с менструальной кровью, а также пыталась есть средства женской гигиены. В итоге подписчики пожаловались на треш-блогершу в Лигу безопасного интернета.

Ранее суд в Иванове арестовал 33-летнего треш-блогера из Кохмы после того как интернет-мыслитель избил девятилетнюю дочь во время стрима. Против мужчины возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей.