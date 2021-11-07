Блогерша разрисовала историческую стену ради видео для соцсети

Под Волгоградом в Дубовке на стене объекта культурного наследия появились огромные крылья ангела. Их нарисовала местная блогерша, свои действия она засняла на камеру и выложила в соцсети. Администрация города заподозрила девушку в вандализме.

Из-за рисунка пострадала постройка 1913 года, которая входит в ансамбль зданий «Дом Артамонова», сообщила радиостанция «Говорит Москва». Изначально девушка опубликовала ролик в анонимной местном Теlеgrаm-канале «Дубовский базар». Но данные ее все равно раскрылись. Глава местной администрации Василий Улитин заявил, что посмотрит ролик и примет меры. Пока неизвестно, что грозит девушке за рисунок на исторической стене.

Как известно, дом купца Артамонова считается памятником архитектуры регионального значения. Его строительство было завершено в 1913 году.

В конце октября полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который, предположительно, повредил объект культурного наследия — старый храм на улице Шпалерной. Теперь ему грозит уголовное наказание.