Блогерша-миллионщица озвучила последнюю волю погибшего на вечеринке мужа

Екатерина рассказала, что похорон Валентина Диденко не будет. Ее погибший супруг якобы всегда хотел, чтобы после смерти его кремировали, а прах развеяли над полем.

«Это была его воля и он мне об этом говорил несколько лет. В районе его дня рождения он постоянно говорил: „Я не хочу, чтобы меня хоронили, я не хочу, чтобы меня отпевали. Я хочу, чтобы меня кремировали и развеяли прах“», — пояснила Екатерина в Stories.

Она отметила, что удивлялась мыслям мужа, ведь он был молодым. В 2020 году Валентину исполнилось 32 года, и пара задумывалась о третьем ребенке. Блогерша рассказала, что все разговоры о похоронах муж обычно сводил к шутке, но про кремацию повторял каждый раз.

Екатерина рассказала, что успела поработать с тремя психологами и теперь чувствует себя лучше. По ее словам, вчера она целый день ревела, а сегодня плачет уже реже. Она отметила, что к ней приехали ее мама и мать Валентина.

28 февраля Екатерина Диденко в компании друзей отмечала свой 29-й день рождения. Гости решили сделать эффектные снимки и высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. После этого несколько человек прыгнули в воду. В результате трое гостей вечеринки погибли, еще несколько человек пострадали. Химики рассказали «360», что именно могло произойти в крытом бассейне банного комплекса.