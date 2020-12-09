Блогерша из Уфы раскритиковала жестоких стримеров

По мнению Аники, молодые блогеры совершают самые разные действия, в том числе проявляют жестокость, поскольку в больших городах конкуренция чересчур высока и нужно каким-то образом выделиться и привлечь к себе внимание.

«Сейчас в нашу эру цифровых технологий и интернета все перешло в формат виртуальных приключений, к сожалению, это так, не от большого ума происходит. Это точно не тот путь, который стоит выбирать для того, чтобы вырасти», — заметила собеседница издания.

Она выразила надежду, что в будущем подобные явления изживут себя.