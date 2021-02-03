Блогеров предложили признать «персональными СМИ»

Член комитета Госдумы по инфополитике Антон Горелкин предложил ввести механизм признания блогов в качестве СМИ, и обозначить их как «персональное СМИ». Он заявил, что это стоит делать только по добровольному согласию авторов блогов.

«Результатом попытки взять блогерское сообщество под контроль в стиле „чеши всех под одну гребенку“ стала потеря контроля. Почти все самые популярные современные блогеры существуют на платформах не российской юрисдикции. Альтернативу я вижу только в одном — в добровольности. Об этом, кстати, уже не первый год говорят сами блогеры. Многие из них очень хотели бы зарегистрировать свой популярный блог в качестве СМИ, чтобы официально работать с рекламой, иметь трудовой стаж и возможности законного взаимодействия с госорганами», — сказал Горелкин РИА «Новости».

Однако на данный момент, отметил Горелкин, получается, что тех, кто не хочет регистрироваться в качестве СМИ, пытаются заставить делать это. А от тех, кто хотел бы иметь профессиональный статус, отмахиваются. Данное противоречие должно быть разрешено, по его мнению.

Депутат считает, что должен существовать механизм добровольной легализации частного блога в качестве СМИ. Возможно, придется ввести новую категорию, например, «персональное СМИ». И прописать права и обязанности конкретно для этого типа интернет-изданий. Что-то вроде лайт-версии статуса классических СМИ. «

Но делать вид, что блогеры, у которых подчас аудитория больше, чем у многих федеральных газет, — это совсем-совсем не журналисты, как минимум, странно», — добавил депутат.

Он также отметил, что нужно вспомнить тот опыт, который у нас уже есть. Депутат упомянул «Закон о блогерах». Он раскритиковал его, поскольку СМИ считались в реестр вносились те, кто не хотел признавать себя медиа.