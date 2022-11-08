Блогерам, высмеивающим российских военных, предложили выносить предупреждение | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 13:54 Блогерам, высмеивающим российских военных, предложили выносить предупреждение Правозащитник Ионов оценил случай с блогером Nekoglai: пока предупреждения хватит РИА «Новости»

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Генпрокуратура РФ проверит блогера Nekoglai, сделавшего пародию на российского солдата, которого бойцы ВСУ забрасывали гранатами с дрона. Правозащитник Александр Ионов в разговоре с «360» допустил, что пока блогеру нужно вынести предупреждение.

«Блогеры не самая трудная профессия. Большинство людей, кто этим занимается, не отдают себе отчета в том, в каких условиях находится российский доброволец и военнослужащий, участвующий в операции на территории Украины и на территории субъектов РФ», — сказал Ионов.

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По его словам, блогеры больше всего интересуются просмотрами, лайками, а не реальной жизнью. Однако никаких ужесточений в их отношении делать не стоит.

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«Достаточно проводить профилактические беседы», — заявил собеседник «360».

Он отметил, что блогер не понимает, что «есть те события в жизни, которые высмеивать не стоит». Насмешка над своими же солдатами идет только на руку врагу, чьи Telegram-каналы подхватывают негативную российскую повестку.

Если профилактическая беседа и предупреждение от компетентных органов не подействовали на блогера, то «в дальнейшем ему следует определиться: если он так любит Украину, то может ехать туда».

Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов уже направил обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить видео блогера Nekoglai, где высмеивается ситуация с российским военнослужащим. Об этом написал ТАСС.