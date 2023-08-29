Общество 29 августа 2023, 10:54 Блогерам Наки и Карпуку вынесли приговор за фейки о российской армии Суд дал блогерам Наки и Карпуку 11 лет колонии заочно за фейки об армии Соцсети

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Басманный суд Москвы признал основателя телеграм-канала «Сканер» Руслана Карпука* и блогера Майкла Наки** виновными по делу о распространении ложной информации о ВС России. Каждому из них дали 11 лет колонии заочно. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд признал виновными Наки** и Карпука* <… > и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колонии общего режима заочно», — заявили в суде.

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Государственный обвинитель во время прения сторон просил приговорить обоих фигурантов дела к 13 годам заключения заочно. Обвинение считает, что Карпук и Наки записали видео о событиях в Мариуполе и на Запорожской АЭС, где распространяли фейки об армии РФ.

Ни один из мужчин свою вину не признал. Оба сейчас находятся не в России, их объявили в международный розыск.

*Руслан Карпук признан в России иностранным агентом.

**Майкл Наки признан в России иностранным агентом.