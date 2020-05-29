Блогера предложили привлечь к уголовной ответственности за пост о ВОВ

По данным издания, в посте блогера говорится о «дурной» репутации фронтовичек, которых, по словам автора, никто не звал замуж. Также в нем сообщается о насилии над женщинами, которые якобы совершали советские солдаты в годы войны.

Земцов попросил правоохранителей проверить эту публикацию и привлечь ее автора к уголовной ответственности «за заведомо ложные, оскорбительные для народа России и ветеранов Великой Отечественной войны заявления».