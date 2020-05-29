Блогера предложили привлечь к уголовной ответственности за пост о ВОВ
Депутат Госдумы Николай Земцов предложил привлечь к уголовной ответственности блогера Tasha Tale за пост о Великой Отечественной войне. По мнению парламентария, в нем содержатся ложные и оскорбительные заявления. Об этом сообщил портал NEWS.ru.
По данным издания, в посте блогера говорится о «дурной» репутации фронтовичек, которых, по словам автора, никто не звал замуж. Также в нем сообщается о насилии над женщинами, которые якобы совершали советские солдаты в годы войны.
Земцов попросил правоохранителей проверить эту публикацию и привлечь ее автора к уголовной ответственности «за заведомо ложные, оскорбительные для народа России и ветеранов Великой Отечественной войны заявления».