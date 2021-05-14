Блогера Носикова затравили за то, что он лопатой забил собаку из приюта

Блогера Романа Носикова затравили за то, что тот забил свою собаку, которую взял из приюта. Мужчина объяснил, что агрессивная собака напала на его супругу, написал портал «Ридус».

«Он ее повалил на землю и начал грызть руки, которыми она закрывала лицо, горло и грудь. До груди он добрался. Я врезал ему по заду лопатой, но он только огрызнулся и продолжил атаку», — рассказал блогер.

После еще пары ударов пес упал, и Роман оттащил жену в дом. Он сообщил о произошедшем куратору пса, зоозащитнице Елене Грачевской. По ее словам, Носиков мог вернуть собаку в любой момент. После первых проявлений агрессий у пса он этого не сделал.

Спустя некоторое время после случившегося в Сети началась травля в отношении мужчины. Недоброжелатели угрожают смертью его детям и обещают сжечь дом блогера. Роман заявил, что подаст заявление в полицию.