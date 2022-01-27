Блогера-миллионника Хизри Запирова объявили в федеральный розыск

Блогера Хизри Запирова заподозрили в мошенничестве. Молодого человека, у которого около восьми миллионов подписчиков в Instagram, объявили в федеральный розыск.

Запирова, более известного как Хиза, разыскивают по уголовной статье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Уроженца Дагестана, снимавшего пранки и езду на дорогих авто, подозревают в мошенничестве, написал сайт kp.ru. Полиция указала приметы 26-летнего Хизы: кавказской внешности, около 25-лет на вид, телосложение спортивное, рост около 175 сантиметров, волосы каштановые, глаза — карие.

По данным Telegram-канала «112», Запиров возглавлял группу людей, делавших ставки на спорт. В надежде заработать ему переводили миллионы рублей. Не исключено, что блогер скрылся за границей.