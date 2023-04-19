Общество 19 апреля 2023, 15:37 Блогера Лизогуба заподозрили в совращении девочек-подростков СК проверит блогера Женю Лизогуба по подозрению в развращении девочек-подростков Соцсети

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Следователи решили проверить блогера Женю Лизогуба (Евгения Лизогубенко) на предмет возможного развращения девочек-подростков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.

«В настоящее время по данному факту следователями ГСУСК по Москве проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ „Развратные действия“», — заявили представители СК.

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Ранее СМИ написали, что якобы Лизогуб может оказаться причастен к совращению своих несовершеннолетних подруг. Блогер сам на себе навел подозрения после того, как опубликовал ролики с несовершеннолетними приятельницами.

В одном из них Лизогуб трогал 14-летнюю девушку и заявлял, что любит тех, кто помладше. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Член Общественной палаты России, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила обращение в правоохранительные органы на этот счет.