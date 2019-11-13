Блогера из Тюмени арестовали на 15 суток за пост в «Живом журнале»

Тюменский блогер Алексей Кунгуров получил 15 суток административного ареста. Суд признал его виновным в «возбуждении ненависти или вражды». Задержали мужчину, когда он шел из магазина с пятилетним ребенком.

Решение о наказании накануне, 12 ноября, вынес Ленинский районный суд Тюмени. Об этом «360» рассказали в пресс-службе суда.

«15 суток административного ареста», — ответили в органе госвласти на вопрос о вынесенном в отношении Кунгурова вердикте.

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Супруга тюменца Ася Кунгурова рассказала «360», что мужа задержали на улице. Потом ей позвонили из полиции — сказали приехать за дочерью, вместе с которой Кунгуров пошел в магазин.

«Задержание было вчера вечером <…> на улице — он шел из магазина с дочкой, вместе с ней и увезли. <…> Алексею сказали, что его не отпустят и что будет суд», — поделилась девушка. Асе пришлось забирать плачущего пятилетнего ребенка из отдела.

Ей самой передали постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти или вражды публично через интернет»).

Поводом для этого стал пост в социальных в сетях, в котором была дана ссылка на публикацию Кунгурова в «Живом журнале». Она датирована 18 января 2019 года и называется «Допустимо ли считать русский народ говном?»

Как заметила Кунгурова, в посте ее муж просто рассуждал, задавая вопросы на соответствующую тему.