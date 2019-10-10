Блогера из Читы арестовали за «взрыв» автомобиля

Читинский блогер снял видео, как подъехал в дымящемся автомобиле на остановку общественного транспорта. Спустя несколько секунд раздался громкий хлопок, похожий на взрыв. Пассажиры маршрутки, которая стояла рядом с дымящейся машиной, начали в панике убегать в противоположную сторону.

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Возгорание и взрыв автомобиля блогер сымитировал с помощью дымовой шашки. По словам ведомства, таким образом он «хотел проверить реакцию людей, узнать, придет ли ему кто-то на помощь в трудную минуту». Смонтированную съемку мужчина разместил в Сети. За совершенный поступок сотрудники полиции составили на блогера протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство.

«Центральным районным судом Читы блогер признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток», — сообщили в пресс-службе УМВД Читы.