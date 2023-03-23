Общество 23 марта 2023, 20:48 Блогера Илью Варламова включили в список иноагентов Минюст включил блогера Варламова и юриста Чикова в реестр иноагентов YouTube

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Министерство юстиции России 23 марта пополнило список иностранных агентов, в реестр попали пять физических лиц и одна организация. Список разместили на официальном сайте Минюста.

В списке оказались блогер Илья Варламов*, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков*, С.М. Лада-Русь (Пеунова)*, Р. В. Айсин*, Б. В. Бакалейко*, а также объединение лиц «Парни Плюс/Парни+»**.

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Варламову* вменяется распространение неправомерной информации о принимаемых решениях органов власти, о проводимой политике. Также его обвиняют в получении поддержки от иностранных источников.

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Чиков* попал в реестр иноагентов за аналогичные проступки и за участие в «создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».

«Парни Плюс/Парни+» оказались в списке Минюста за пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит госполитике сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Организация, выполняющая функции иноагента.