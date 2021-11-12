Блогера Хованского проверят на вменяемость

Блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, назначили психиатрическую экспертизу — его проверят на вменяемость. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Александр Передрук.

«Следователь назначал проведение экспертизы для определения вменяемости», — приводит агентство слова юриста. Передрук отметил, что подобные экспертизы — это обычная практика, однако в случае с Хованским он не увидел в ней необходимости.

Юрия Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге и отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма в июне. Его защита подавала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест из-за состояния здоровья блогера, однако суд оставил его в изоляторе. Новый год обвиняемый встретит в камере.

Хованский стал фигурантом этого дела из-за песни про «Норд-Ост», которую он исполнил на одном из стримов в 2012 году. Ранее девушка блогера Мария Нелюбова рассказала, что у Юрия в СИЗО начались проблемы с кровообращением, печенью и щитовидкой. Она добавила, что Хованский уже не надеется на снисхождение суда и находится в подавленном моральном состоянии.