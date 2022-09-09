Блогера Хованского исключили из перечня причастных к экстремизму | 360°

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Блогера Хованского исключили из перечня причастных к экстремизму

Власти исключили блогера Хованского из перечня лиц, причастных к экстремизму и терроризму

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Блогера Юрия Хованского исключили из списка лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Информацию опубликовали на сайте Росфинмониторинга.

На сайте ведомства опубликовали список лиц, исключенных из перечня террористов и экстремистов.

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«Хованский Юрий Михайлович, 19 января 1990 года рождения, город Никольск Пензенской области», — сообщили в Росфинмониторинге.

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Кроме Хованского, из списка исключили еще одного человека — мужчину 1942 года рождения.

Блогер Юрий Хованский проходил обвиняемым по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщили «Известия». В июле суд прекратил преследование мужчины из-за истечения срока давности дела.

Молодого человека задержали прошлым летом. Его обвиняли в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте в театре на Дубровке в Москве.

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