Эксклюзив 13 июля 2023, 14:34 Блогера Хилми Форкса оштрафовали за хулиганство. Он расплакался Адвокат Ерохин: блогера Хилми Форкса оштрафовали, он расплакался на суде Телеканал «360»

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Известный под псевдонимом Хилми Форкс блогер-трансгендер получил штраф в размере 1000 рублей по делу о хулиганстве. Такое решение принял Симоновский суд Москвы, рассказал «360» адвокат Константин Ерохин.

«Выписали штраф. Хилми плакал в суде», — сообщил Ерохин.

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Слушание прошло по делу о мелком хулиганстве из-за драки блогера в кафе «Вкусно — и точка». Его адвокат ранее заявил «360», что Форкс уже извинился за соедеянное.

Защитник уточнил, что в отношении клиента открыто уголовное дело о производстве порнографической продукции. Блогер сотрудничает со следствием по этому вопросу. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Еще в начале года стало известно, что блоги Хилми Форкса и Даши Корейки (Максим Матвеев) решили заблокировать. Также их внесли в реестр запрещенных в России.