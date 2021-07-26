Блогера Гасанова лишили прав за отказ подышать в трубочку

Известного видеоблогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на 1,5 года, а также выписали штраф на 30 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование на алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Никулинского суда Москвы.

Сотрудники ДПС в Москве остановили автомобиль Lamborghini Urus ранее в июле. За рулем находился блогер Гасанов. Инспекторы заподозрили его в том, что он управлял спортивным кроссовером в состоянии опьянения. Его хотели проверить на трезвость, но Гасанов отказался.

На блогера составили административный протокол и направили материалы в суд. В итоге мировой судья судебного участка № 177 района Раменки признал Гасанова виновным в правонарушении, предусмотренного статьей КоАП об отказе проходить медосвидетельствование.

Гусейна Гасанова лишили права садиться за руль на один год и шесть месяцев. И также оштрафовали на 30 тысяч рублей, которые с него взыскали в пользу государства.

Автоблогер Эрик Давидыч ранее обратил внимание МВД на видео с пранкером Михаилом Литвиным, который нацелился игрушечным пистолетом на машину полиции.