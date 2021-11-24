Блогера Эдварда Била обязали выплатить Мосгортрансу 27 тысяч рублей за простой после ДТП

Авария, которую блогер Эдвард Бил устроил в апреле на Садовом кольце, вызвала простой транспорта. Люблинский суд Москвы обязал виновника ДТП выплатить Мосгортрансу компенсацию в размере 27 тысяч рублей.

«Суд взыскал в пользу истца убытки, причиненные простоем в размере 26 106 рублей 21 копейки и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей 19 копеек, а всего 27 089 рублей 40 копеек», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы суда.

Пранкер Эдвард Бил за рулем Audi устроил серьезное ДТП в центре Москвы 1 апреля. Он врезался в машину, которой управляла Мария Артемова. Она получила тяжелейшие травмы и пережила несколько операций. Суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишил его прав на три года.

В начале октября блогер на камеру сжег свое водительское удостоверение и пообещал никогда в жизни не садиться за руль. Бил заявил, что сам решил наказать себя за тот случай таким образом. Некоторые пользователи не поверили в правдивость его слов и усомнились, что блогер сдержит свое обещание.