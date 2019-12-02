Блогер защитила русских мужчин от нападок Анны Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин. Поведение девушки не понравилось блогеру Лене Миро. Позицию артистки она подвергла резкой критике.

Свое мнение по поводу недавнего высказывания Хилькевич в интервью блогер привела в ЖЖ. В посте Миро задалась вопросом, как бы размышляла девушка, будь она замужем за русским.

«Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика», — написала Лена Миро.

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Блогер напомнила актрисе, что «среднестатистический россиянин» ее поколения не так много пьет и вовсе не ленивый. При этом помогать женщинам» не обязаны, поскольку на дворе — не каменный век.

«Своего мамонта вы вполне можете купить в магазине и самостоятельно приготовить. <…> Чтобы мужчина искренне хотел вам помогать, вы сами должны хотеть и уметь ему помочь в нужную минуту», — заметила Миро.

Хилькевич недавно заявила, что русские мужчины много пьют и не помогают женщинам. Однако в браке актриса счастлива. Противоположного мнения Анна придерживается о белорусах.