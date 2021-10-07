Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения Путина. Видео

Вечером на Красной площади в Москве прогремел фейерверк. Как оказалось, его устроил блогер Никита Головин. Видео он выложил на своей странице в Instagram.

«Не повторять. Чего стоил мне этот ролик, поддержите его по максимуму», — подписал блогер видео.

Под роликом он также отметил известного своими скандальными выходками блогера Михаила Литвина.

На видео заметно, что в руках у блогера две большие петарды. Когда они стреляли, он бегал по Красной площади от полицейских машин. Сотрудники правоохранительных органов все-таки догнали и задержали молодого человека. Официальных комментариев по этому случаю пока не поступало. Вероятно, своим поступком блогер просто хотел привлечь внимание. Ведь фейерверк был запущен в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Что теперь ему грозит за это, неизвестно. По предварительным данным, никто не пострадал.

На днях тюменские видеоблогеры разгромили гипермаркет. Молодые люди зашли в магазин и начали кидаться подушками и другими товарами. Они также валялись на пачках попкорна и швыряли резиновые тапки. По словам сотрудников магазина, помешать происходящему могли только росгвардейцы, так как у охранников не было на это полномочий.