Блогер запрыгнул на вагон метро и убежал от полиции. Он уверен, что не сделал ничего плохого

Блогер из Санкт-Петербурга запрыгнул на вагон метро, а потом смог удрать от полиции. Это произошло еще в январе, но своими эмоциями блогер Николай Карпенко решил поделиться только сейчас.

На видео видно, как молодой человек, попросив его не судить, с разбега залетает на вагон петербургского метро. Исполнив там победный танец, он спрыгнул и помчался от полицейского. Судя по видео, стражу порядка не удалось поймать стремительного блогера.

Карпенко рассказал Telegram-каналу «Подъем», что он решил снять такое экстремальное видео, потому что по-другому сейчас никак не хайпануть. Он удивился критике, которая сейчас льется на него из соцсетей.

«Не понимаю, почему люди такие агрессивные и злые. Я никому плохого ничего не сделал», — сказал Карпенко.

Некоторые подписчики Карпенко посетовали, что в Instagram нет кнопки дизлайка. Они не оценили его задумку и не поняли смысла прыжка.

В метро Санкт-Петербурга и полиции пока не прокомментировали этот поступок. О каком-либо преследовании блогера тоже неизвестно.