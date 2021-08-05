Блогер Захаркин раскритиковал тревел-шоу Ивлеевой

Анастасия Ивлеева запускает второй сезон «Блогеры и дороги». Теперь его будут показывать на телеканале «Пятница!». О том, нужны ли такие проекты, ответил блогер Руслан Захаркин, написало РИА ФАН.

«Проекты, которые способствуют развитию туризма как внешнего, так и внутреннего, представлены, например, в программе „Орел и решка“ и авторском проекте Антона Птушкина на YouTube, после просмотра которых хочется только одного — собрать сумку и улететь в отпуск. То, что сняла Ивлеева, — это высмеивание российской глубинки и показ своей значимости, дескать, смотрите, какие мы крутые: можем и в регионы приехать», — отметил Захаркин.

Подобные программы не только не развивают внутренний туризм, но и вредят ему. Им место на YouTube, а не на телевидении, заключил Захаркин.