Общество 10 января 2024, 13:07 Блогер Wylsacom назвал сокращение срока гарантии проблемой активированных iPhone

Читать 360tv в

Покупка уже активированного iPhone в магазинах может значительно сократить срок реальной гарантии. Об этом сообщил блогер Валентин Петухов (наиболее известен как Wylsacom) в беседе с ИА НСН.

Эксперт напомнил, что гарантия на «яблочный» смартфон начинает исчисляться с момента первичной настройки устройства. В такой ситуации досадно потерять даже полгода, отметил блогер.

Реклама

Петухов также напомнил, что в России починить iPhone достаточно сложно. При серьезной поломке может потребоваться помощь заграничных специалистов.