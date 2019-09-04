Блогер VS экскурсовод. Как 70-летняя блогерша протестировала лучшего гида Подмосковья
Сначала экскурсия пошла не по плану: блогер Галина Спасская взяла инициативу в свои руки. Ей не привыкать — она уже год будоражит подписчиков в инстаграме. «Жизнь после 70-и только начинается» — таков девиз ее блога о путешествиях. В Серпухов она приехала с одной целью — протестировать лучшего гида Подмосковья Людмилу Зобкову. Именно она победила в областном конкурсе экскурсоводов.
Каверзные вопросы блогера лучшего подмосковного гида не смутили: девушка быстро сообразила, что ответить и как угодить придирчивому клиенту: фото на память получилось, что надо.
После прогулки по купеческим местам Серпухова перешли к осмотру местной больницы, там раньше располагалась усадьба купца Гаврилы Солодовникова.
После обзорной экскурсии блогер Галина Спасская перешла к личным вопросам. Ее заинтересовало, как у Людмилы получается рассказывать о Серпухове с таким удовольствием.
«Я здесь родилась. Мне всегда была интересна история нашего города, и хотелось поделиться кусочком этой истории с другими», — ответила экскурсовод Людмила Зобкова.
Однажды Людмила пришла на практику в туристическую компанию, так все началось. Уже четыре года она водит экскурсии по Серпухову. Недавно девушка решила открыть свое дело.
«Это платформа, которая объединяет все экскурсионные маршруты, туроператоров, агентов на одном сайте, чтобы туристы смогли выбрать себе экскурсию», — рассказала Людмила.
Блогер Галина Спасская экскурсией осталась довольна, ее вердикт — Людмила молодец.
Туристический маршрут «Живописный тур» объединит лучшее от Серпухова и ТулыПодробнее
«Я уже не думала, что молодые люди так хорошо могут знать свой город. Я почерпнула для себя кое-что новое, хотя я уже стара как мир. Ее не собьешь и каверзными вопросиками. Молодец девочка», — отметила блогер Галина Спасская.
Сейчас платформа Людмилы включает в себя экскурсии только по Серпухову и по ближайшим городам южного Подмосковья. Но планы у девушки грандиозные. Она мечтает сделать информативный туристический сайт — путеводитель по лучшим местам отдыха в России.