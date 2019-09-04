Блогер VS экскурсовод. Как 70-летняя блогерша протестировала лучшего гида Подмосковья

К лучшему гиду Подмосковья — это звание дано серпуховчанке Людмиле Зобковой по итогам конкурса — приехала 70-летняя тревел-блогер Галина Спасская. Пенсионерка пишет посты о путешествиях, сама придумывает туристические маршруты. Она решила протестировать лучшего экскурсовода Московской области.

Сначала экскурсия пошла не по плану: блогер Галина Спасская взяла инициативу в свои руки. Ей не привыкать — она уже год будоражит подписчиков в инстаграме. «Жизнь после 70-и только начинается» — таков девиз ее блога о путешествиях. В Серпухов она приехала с одной целью — протестировать лучшего гида Подмосковья Людмилу Зобкову. Именно она победила в областном конкурсе экскурсоводов.

Каверзные вопросы блогера лучшего подмосковного гида не смутили: девушка быстро сообразила, что ответить и как угодить придирчивому клиенту: фото на память получилось, что надо.

Источник фото: телеканал «360»

После прогулки по купеческим местам Серпухова перешли к осмотру местной больницы, там раньше располагалась усадьба купца Гаврилы Солодовникова.

Источник фото: телеканал «360»

После обзорной экскурсии блогер Галина Спасская перешла к личным вопросам. Ее заинтересовало, как у Людмилы получается рассказывать о Серпухове с таким удовольствием.

«Я здесь родилась. Мне всегда была интересна история нашего города, и хотелось поделиться кусочком этой истории с другими», — ответила экскурсовод Людмила Зобкова.

Источник фото: телеканал «360»

Однажды Людмила пришла на практику в туристическую компанию, так все началось. Уже четыре года она водит экскурсии по Серпухову. Недавно девушка решила открыть свое дело.

«Это платформа, которая объединяет все экскурсионные маршруты, туроператоров, агентов на одном сайте, чтобы туристы смогли выбрать себе экскурсию», — рассказала Людмила.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Блогер Галина Спасская экскурсией осталась довольна, ее вердикт — Людмила молодец.

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«Я уже не думала, что молодые люди так хорошо могут знать свой город. Я почерпнула для себя кое-что новое, хотя я уже стара как мир. Ее не собьешь и каверзными вопросиками. Молодец девочка», — отметила блогер Галина Спасская.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас платформа Людмилы включает в себя экскурсии только по Серпухову и по ближайшим городам южного Подмосковья. Но планы у девушки грандиозные. Она мечтает сделать информативный туристический сайт — путеводитель по лучшим местам отдыха в России.