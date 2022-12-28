Общество 28 декабря 2022, 14:20 Блогер Виктория Хандус рассказала, в каких нарядах не стоит встречать Новый год Блогер Виктория Хандус: Водяной Кролик не приветствует наряды из кожи

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Выпускница академии fashion-стилистов PSFA, блогер Виктория Хандус в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказала, в каких нарядах не стоит встречать Новый год.

В первую очередь она порекомендовала отказаться от платьев, изготовленных из кожи. По ее словам, вещи из этого материала пропитаны агрессивной энергетикой, которую не приветствует символ 2023 года — Водяной Кролик.

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Также не стоит встречать Новый год в наряде с меховыми вставками. Как заметила эксперт, натуральный мех давно вышел из моды.

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«Мех по понятным причинам не только разозлит символ следующего года, но и выставит вас как человека, не разбирающегося в трендах», — сказала Хандус.

Водяной Кролик также не оценит платья с принтом в виде зебры или леопарда.