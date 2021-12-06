Блогер Варламов объяснил, зачем нужны штрафы за самовольное остекление балконов

Штрафы за самовольное остекление балконов помогут сохранить красивый облик архитектуры городов. Таким мнением с Life поделился блогер-урбанист Илья Варламов.

В российских городах остается все меньше фасадов домов, которые сохранили свой первоначальный вид, отметил блогер. Перед покупкой квартиры человек должен понимать, что в этом доме предусмотрено а что нет, и при необходимости выбирать жилье в таком доме, где стеклопакеты разрешены законом.

«Архитектура — это не просто красивое слово, это искусство! Здесь получается, что мы проектируем здание, архитектор думает, как оно будет смотреться, а потом приходит человек и начинает все менять. В итоге <…> города становятся неопрятными, неаккуратными», — сказал Варламов.