Блогер Валерий Шанин рассказал, как сделать фотографии из путешествия интересными

Как сделать так, чтобы ваши фотографии из отпуска не пролистывали в соцсетях, а разглядывали с интересом? Несколько советов в эфире радио Sputnik дал блогер, путешественник, член Союза кругосветчиков России Валерий Шанин.

«Очень важно, чтобы была какая-то своя фишка. Если человек снимает „что вижу, то пою“, как правило, это и ему неинтересно, и другим. Важно, когда у человека есть какие-то интересы. Кто-то, например, цветами увлекается, другой — деревьями, пляжами и так далее. Когда человек специализируется в какой-то области, то у него получится значительно лучше», — считает блогер.

Не стоит делать очень много однотипных селфи, лучше находить интересное вокруг. При этом снимать нужно как можно больше, но потом не жалеть неудачных фотографий и безжалостно удалять их. В Сеть должно попадать только самое интересное и яркое.

«Как говорят мои друзья, перед тем, как заняться монтажом, надо „убить в себе любовь“ и резать, выбрасывать, сокращать. Выбрать десять фотографий из ста, чтобы показать какую-то тему, — это доступно любому человеку», — сказал Шанин.