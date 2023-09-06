Общество 06 сентября 2023, 08:40 Блогер Столяров рассказал подробности расставания с Ксенией Шойгу Блогер Столяров заявил об улучшении отношений с Ксенией Шойгу после развода РИА «Новости»

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Блогер Алексей Столяров продолжил общение с Ксенией Шойгу и своей дочерью от нее. Об этом он рассказал YouTube-каналу «вМесте».

«Мы хоть и объявили о том, что разошлись, все равно продолжаем дружить, воспитываем Милану, делаем совместные проекты. Такое ощущение, что мы стали еще дружнее», — отметил Столяров.

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Он добавил, что многие обрадовались их разводу. По мнению блогера, его отношения с Ксенией остались крепкие и уважительные, а решение о расставании приняли обе стороны.

«Мы хорошо разошлись, по уму, по дружбе, с уважением. Я ей так же звоню, она мне тоже. В прекрасных отношениях остались, что удивительно. Не верил, что в жизни так бывает, если честно», — поделился подробностями Столяров.

Экс-возлюбленные не стали предъявлять друг другу никаких претензий и не прекратили участвовать в общих делах.

Ранее пара рассказала прессе о своем расставании. Несмотря на развод, Столяров и Ксения Шойгу продолжили сотрудничать в десятках проектов и будут совместно воспитывать общую дочь Милану.