Блогер шокировал украинцев ценами в Крыму

Блогер путешествовал по Феодосии. Свой видеоролик он описал как «вся правда глазами украинца».

Петров изучил ценники в магазинах и на рынках Крыма и поразился увиденному. Он также оценил представленное разнообразие продуктов, в особенности вина. Полка с молочной продукцией порадовала сравнительно низкими ценами. Украинец был в шоке, когда увидел овсяное молоко, поскольку не встречал на родине подобный продукт.

Автор видео особенно оценил сладости. Ему пришелся по вкусу качественный российский шоколад и конфеты. Эти кондитерские изделия отличаются не только высокими стандартами изготовления, но и хорошим вкусом, заявил житель Одессы. Он сожалеет, что на Украине похожие десерты трудно найти.

На рынках Феодосии представлено много свежей рыбы, мяса и фруктов. С особым трепетом украинец отозвался о консервированных овощах, которые производят в Краснодарском крае.

Подписчики Петрова поблагодарили его в комментариях за честное сравнение цен на Украине и в Крыму. Причем многие положительно оценили условия жизни на полуострове.

«Цены не изменились практически, коммуналку не подняли. Вино в Крыму понравилось больше, — отдыхали в этом году, — чем наше Кубанское вино», — написала подписчица Татьяна.

Другой интернет-пользователь сказал, что в Крыму все, как у людей. По его словам, полуостров — это счастье, поэтому он планирует съездить туда еще раз.