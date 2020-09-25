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    25 сентября 2020, 19:39

    Блогер сдвинул 43-тонный Airbus на четыре метра

    Алена Макаренко

    Блогер-экстремал Денис Вовк сдвинул самолет Airbus A-319 на четыре метра в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Блогер сдвинул 43-тонный Airbus на четыре метра

    Самолет весом 43 тонны ранее двигали только атлеты весом более 150 килограммов. Масса тела Вовка — менее 90 килограммов. Тем не менее атлету удалось сдвинуть воздушное судно на четыре метра. Воздушный лайнер находился в ангаре Пулково.

    Вовк намерен продолжать работу в этом направлении.

    «Здесь мелочей не бывает. Нужно учесть все моменты. Мы учтем все нюансы и подойдем к делу более основательно», — рассказал блогер.

    Официально его рекорд зарегистрируют в декабре.

    У экстремала нет возможности тренироваться с самолетом: этот опыт спортсмен получил впервые.

    Вовк планирует поставить мировой рекорд по трек-пулу.

    Блогер — один из сильнейших россиян в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 килограммов.

    Airbus A-319, который сдвинул спортсмен, выполняет рейсы авиакомпании «Россия». В народе воздушное судно называют «Спортлетом». В 2018 году самолет использовали для перевозки участников чемпионата мира по футболу.

    Новости SMI.FM