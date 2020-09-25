Блогер сдвинул 43-тонный Airbus на четыре метра

Самолет весом 43 тонны ранее двигали только атлеты весом более 150 килограммов. Масса тела Вовка — менее 90 килограммов. Тем не менее атлету удалось сдвинуть воздушное судно на четыре метра. Воздушный лайнер находился в ангаре Пулково.

Вовк намерен продолжать работу в этом направлении.

«Здесь мелочей не бывает. Нужно учесть все моменты. Мы учтем все нюансы и подойдем к делу более основательно», — рассказал блогер.

Официально его рекорд зарегистрируют в декабре.

У экстремала нет возможности тренироваться с самолетом: этот опыт спортсмен получил впервые.

Вовк планирует поставить мировой рекорд по трек-пулу.

Блогер — один из сильнейших россиян в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 килограммов.

Airbus A-319, который сдвинул спортсмен, выполняет рейсы авиакомпании «Россия». В народе воздушное судно называют «Спортлетом». В 2018 году самолет использовали для перевозки участников чемпионата мира по футболу.