Блогер разбросал 200 тысяч рублей среди толпы в Волгограде. Видео

Блогер, известный под псевдонимом Альфредо Аудиторе, устроил в Волгограде акцию. Он раскидывал деньги в толпу местных жителей и общался с ними с помощью мегафона. Несмотря на большое скопление людей, все прошло мирно и обошлось без травм.

Как сообщило издание v1.ru, акция проходила 6 января рядом с торговым центром. На место сбора пришло много людей, которые начали прыгать за купюрами, которые разбрасывал молодой человек. Все происходящее снял один из очевидцев и опубликовал в соцсети. На кадрах видно, что толпа окружила блогера в ожидании начала.

Накануне Альфредо сообщил в Instagram о том, что 6 числа будет раскидывать 200 тысяч рублей.

«Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже [не было]», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Цитату привело РИА «Новости».

Правоохранители подчеркнули, что никаких оснований для начала проведения проверки нет.