Блогер рассказал, как обезопасить себя перед эфиром трэш-стрима

Как считает Аванесян, такие эфиры похожи на вечеринки, на которой есть камера и зрители.

«Девушки и парни, которые туда приходят, должны как минимум посмотреть, что происходило на предыдущих стримах, чтобы ожидать, что там будет и понимать, как реагировать», — дал совет молодой человек.

Председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что в Госдуме уже есть законопроект, который устанавливает ответственность за оскорбление, в том числе и в Сети. Он уверен, что действия таких стримеров, как Mellstroy и Reeflay попадут под новую норму.

В первых числах декабря текущего года на стриме блогера Reeflay погибла его знакомая. За некоторое время до произошедшего парень выгнал девушку на улицу в нижнем белье. Молодого человека арестовали. Другой стример, известный как Mellstroy, в октябре избил подругу в прямом эфире. В отношении парня возбудили уголовное дело.