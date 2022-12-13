13 декабря 2022, 15:19
Блогер Пучков отреагировал на намерения европейских законодателей внести его в санкционный список
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) может оказаться в санкционных списках Запада. Об этом стало известно СМИ после новости об объявлении девятого пакета санкций от Евросоюза, написало РИА ФАН.
Сам блогер иронично отреагировал на возможное попадание в санкционные списки.
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«Сразу бросился продавать свой самолет, яхту невероятную», — процитировал «Царьград» Пучкова.
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Блогер добавил, что его имя могло оказаться в санкционном списке Украины, поскольку власти этой страны недовольны его позицией.
Санкции
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