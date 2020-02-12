Блогер привел в нижегородский ТЦ полуобнаженную девушку. Это такой перформанс

Нижегородский блогер Илья Молодцов выгулял в торговом центре «Седьмое небо» полуголую девушку на поводке. Раскованная барышня в белье и кошачьей маске с ушками кокетничала на камеру и посылала воздушные поцелуи присутствующим.

Молодцов хорошо известен в городе эксцентричными выходками, сообщил портал «Отрытый Нижний». Его штрафовали за прогулки на картонном Gelandewagen, он расхаживал в метров домашнем халате и тапочках, одев полицейскую форму донимал горожан и пытался спрыгнуть с моста.

В этот раз он «выгулял» на поводке модель, которая под конец дефиле села на продольный шпагат на холодный пол торгового центра.

«Все рано или поздно показывают то, что, по их мнению, достойно показа. К счастью, большинство женщин показывает тело», — подписал выложенное видео Илья.

Видео 18+

В Тюмени за видеопранк было заведено административное дело на 17-летнего школьника. Вместе с напарником он в костюмах химзащиты бегал по городу и «спасал» людей.