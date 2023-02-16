Общество 16 февраля 2023, 15:26 Блогер предложил выбрать флаг традиционных семейных ценностей Ансестолог Губина предложила выбрать флаг традиционной семьи от нейросети Midjourney РИА «Новости»

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В России предложили создать международный флаг традиционных семейных ценностей. Ансестолог Ксения Губина при помощи нейросети Midjourney создала 10 вариантов и выставила их на голосование среди подписчиков в своем Telegram-канале.

Она объяснила, что символика важна, поэтому она есть у государств, общественных движений, династий и бизнес-империй. В противовес радужному символу ЛГБТ Губина предложила в своем блоге выбрать флаг традиционных семейных ценностей и сделать его международным.

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«Что делать тем, для кого семья — это священный союз мужчины и женщины?» — задалась вопросом специалист по изучению рода.

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В роли дизайнера выступила нейросеть Midjourney, которая генерирует картинки по текстовому описанию. Бот создал 10 вариантов — от флага из пяти цветов, изображения Земли, мужчины, женщины и двух детей до белых чаек на бежевом фоне.

На одном из макетов нейросеть показала голубое дерево в белом круге на голубом же фоне, на другом — семью с двумя детьми на фоне шара из флагов разных стран.

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«При создании концепции флага я также использовала научный, современный и технологичный подходы. <…> Человек может быть предвзят, а алгоритм нет», — объяснила Губина.

Больше всего голосов по результатам на 15:00 16 февраля набрал вариант с белым деревом на сине-красном фоне. Его выбрала треть подписчиков. На втором месте с 18% — мужчина, женщина и ребенок перед деревом на черно-голубом фоне, на третьем с 16% — снова дерево с мужчиной, женщиной и ребенком с подложкой из зеленых, белых и бежевых полос.

В России уже предлагали создать флаг натурала. Эскизы в 2015 году показала партия «Единая Россия», рассказали «Известия». На синем, красном либо белом фоне изобразили мужчину, женщину, трех детей и подпись: «Настоящая семья».

Тогда партию обвинили в плагиате, ведь флаг натурала сильно походил на символ противников однополых браков из La Manif pour tous, рассказали «Вести.ru», но замглавы Московского отделения «Единой России» Алексей Лисовенко заявил, что его согласовали с коллегами из Франции.