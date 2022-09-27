Блогер Попов заявил, что в метро Москвы есть несколько станций-«призраков» | 360°

Общество 27 сентября 2022, 13:34 Поделиться Telegram

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Viber Блогер Попов заявил, что в метро Москвы есть несколько станций-«призраков»

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Историк и фотограф Московского метрополитена, блогер Александр Попов сообщил, что в московском метро существуют несколько станций-«призраков». По разным причинам их сейчас не используют по прямому назначению, передала «Вечерняя Москва».

Можно в качестве экскурсии прогуляться на станцию «Первомайская» в депо «Измайлово», а «Шаболовская» и «Спартак» и вовсе стали открыты для пассажиров. Кроме того, по словам блогера, существуют две закрытые станции.

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«Одна — „Первомайская“, она находится в одноименном депо. Вторая — „Калужская“, тоже находится в одноименном депо. Обе станции строились как временное решение до тех пор, пока не будет осуществлено продолжение строительства Покровского радиуса в сторону станции метро „Первомайская“ и Калужского радиуса на юг, в сторону „Теплого Стана“. „Первомайская“ функционировала с 1954 по 1961 год, „Калужская“ — с 1964 по 1974 год», — рассказал Попов.

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В столичном метро также существуют технические станции. Например, «Троице-Лыково» является эвакуационным выходом на перегоне «Крылатское» — «Строгино». В то время как станция «Спартак» долгое время существовала как «призрак» на действующем участке Таганско-Краснопресненской линии. Ее открытию, по некоторым рассказам, в свое время помешали космонавты.

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