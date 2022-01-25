Блогер Полякова подала в суд на комика Харламова за использование ее изображения

Мещанский суд Москвы сообщил о том, что блогер Анна Полякова подала в суд на юмориста Гарика Харламова, Comedy Club и телеканал ТНТ за использование ее изображения в передаче. Об этом написало РИА «Новости».

Иск по делу назначен на 14 февраля. Девушка считает, что размещать ее изображение было незаконно. Также она считает, что эти действия нарушают ее права и законные интересы, сообщил «Взгляд».

В качестве компенсации Полякова потребовала публичных извинений, а также миллион рублей за нанесенный моральный вред.